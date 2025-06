Festa junina de 'Dona de Mim' pega fogo com chegada de personagem inusitado

No capítulo desta segunda-feira (30) em "Dona de Mim" (Globo), Jaques começa a desconfiar das intenções de Abel ao perceber que ele contratou Rebeca e dispensou Ricardo no caso envolvendo Vanderson. Além disso, Jaques afirma que Abel já não confia mais em Ricardo e acaba sendo confrontado por Tânia por ter contratado Vanderson para segui-la. Enquanto isso, Alan mantém Marlon e Adriano detidos, o que aumenta a tensão entre os personagens.

Ryan finalmente deixa a prisão na companhia de Yuri e surge de surpresa no meio da festa junina, deixando todos espantados. Ele é encontrado por Lucas e acaba recebendo o pedido de Fabiana para que limpe o salão. Kami, que esperava por Marlon na festa, tenta falar com o rapaz e também pede uma conversa com Ryan, mostrando sua preocupação.

Lucas vive momentos intensos: além de encontrar Ryan na festa, ele beija Dara, fortalecendo o romance entre os dois. Já Nina observa Filipa junto de Sofia e, em um gesto de carinho, Filipa decide organizar uma festa de boas-vindas para Nina, aproximando ainda mais as personagens.