Ernesto não morreu? Vilão volta 'mais vivo do que nunca' em nova novela

Ele entrou em estado de quase morte. A gente até lê sobre isso. Pessoas que morrem e voltam. Foi assim com o Ernesto, voltou... Eriberto Leão

"Foi uma surpresa para mim também", revela Eriberto, ao comentar o convite do autor Walcyr Carrasco. "Todo mundo achou que ele tinha morrido, mas ele está mais vivo do que nunca."

Eriberto destaca que, mesmo com todas as mudanças e amadurecimentos ao longo dos anos, a essência de "Êta Mundo Bom!" permanece na nova novela. "Uma mensagem de esperança, uma mensagem que é muito importante, de que tudo que acontece de ruim é para melhorar."

Para o ator, a novela ganha ainda mais relevância no contexto atual. "Precisa de 'Êta Mundo Bom!' hoje mais do que naquela época. O Brasil está precisando do Candinho mais do que nunca."

Agora, resta saber quais serão os novos planos de Ernesto e se, desta vez, ele vai conseguir se dar bem. "Só posso dizer que ele voltou. E vai aprontar", adianta o ator.