Em dia de audiência de guarda, dona Ruth compartilha lembranças do neto

Procurado por Splash, o TJ-GO e a assessoria de imprensa do sertanejo não comentaram sobre a audiência. Ambos alegaram que irão respeitar o segredo de Justiça do processo. Até o momento, não obtivemos retorno da assessoria de imprensa de Ruth.

Briga judicial pela guarda

No dia 11 de junho, Murilo Huff abriu na Justiça um processo pedindo a guarda total do filho. Hoje, a guarda é compartilhada com Ruth Moreira, a mãe de Marília Mendonça. Léo Huff mora com a avó em Goiânia (GO), desde a morte da cantora — em novembro de 2021. O cantor visita o menino com frequência, não permitindo, por exemplo, que sua agenda de shows tenha mais de dez eventos seguidos para não ficar longe do garoto.

Em contato com Splash, a equipe de Murilo informou que o desejo do artista é ficar ainda mais próximo do garoto. "A única informação que o Murilo tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto".

O artista, inclusive, reforçou no contato com a reportagem que não impedirá a criança de conviver com os familiares de Marília Mendonça. "Isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes."