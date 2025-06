'Ele me deu?': Piovani recorda abandono do pai e como isso afetou relações

A atriz explicou que ser abandonada pelo pai criou um trauma que afetou suas relações amorosas. "Quando começo a me relacionar com homens, eu tenho esse medo de ser abandonada, então eu quero que tudo o tempo todo esteja certo, eu não posso falhar. Mas hoje, com a terapia, peguei esse trauma e saiu no xixi".

Relação com a mãe

Na entrevista, Piovani abordou a relação com a mãe, e admitiu ter sido "ingrata" no período em que sua genitora estava depressiva. "Filho por natureza é ingrato, porque a gente não consegue ter a dimensão do que é uma maternidade, dos sacrifícios que passamos e vivemos. Eu talvez tenha sido ingrata com a minha mãe em alguns momentos, porque eu ainda não era mãe".

Ela ressaltou que conseguiu resgatar a harmonia com a mãe. "Eu lembro dela com depressão, eu sentada, falando: 'mas mãe, a sua vida é tão boa'. E ela frágil, olhou e falou: 'minha filha, mas eu não consigo sentir essa felicidade mesmo racionalmente sabendo dela'. Hoje eu entendo que depressão não tem nada a ver com tristeza, que é uma doença. Então foi difícil, mas hoje graças ela está bem e temos uma relação maravilhosa".

No tópico maternidade, Luana também falou sobre a decisão de seu filho, Dom, 13, em vir morar no Brasil com o pai, Pedro Scooby, 39. A artista afirmou que o adolescente passou a enfrentá-la para deixar Portugal, e ela optou por deixá-lo ficar com o pai, apesar de "sangrar todo dia de saudade". Ela ainda é mãe dos gêmeos Bem e Liz, 9, da relação com o surfista — os dois moram com a mãe no país europeu.