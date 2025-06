Flagrada com Henri Castelli, criadora +18 rebate: 'Ele sabe o que vivemos'

Podem até negar publicamente, mas, no reservado, na vida pessoal, rolou uma conexão e não foi só algo casual.

Aline Limas

A influenciadora também reagiu com surpresa ao ver Henri negar qualquer envolvimento com ela.

Não acredito que essa declaração tenha partido dele. Talvez da assessoria, sem o consentimento. Talvez por eu ser criadora adulta. Mas fiquei surpresa com a declaração, magoada de certa forma. Somos adultos. Se rolou algo, foi com respeito e sem compromisso. Negar publicamente, para mim, soa mais como medo de julgamento do que como verdade.

Aline Limas

Aline ainda contou que não encontra o ator desde a repercussão das fotos. "Talvez seja melhor assim. Sigo a minha vida e nos falamos apenas por mensagens. E por incrível que pareça, não tocamos no assunto, não falamos do tal flagra. Para nós, o que vale é a nossa convivência, não o que falam da gente", comentou.

A criadora de conteúdo revelou que os ganhos na plataforma ultrapassam os seis dígitos. "Faturo, no mínimo, R$100 mil por mês. Quando algo viraliza, como uma cena com outra influencer, por exemplo, esse número aumenta. Por isso estou sempre criando, gravando com outras pessoas", disse Aline, que é formada em enfermagem.