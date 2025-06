De biquíni, Carolina Dieckmmann curte descanso em Búzios: 'Paraíso'

Carolina Dieckmmann, 46, aproveitou seu descanso em Búzios.

O que aconteceu

Atriz posou com um biquíni de lacinho com pedrinhas. Ela fez a postagem ontem em seu perfil no Instagram.

Artista viajou a Búzios apenas com o marido, Tiago Worcman. "Dois dias a dois no nosso paraíso buziano de onde a gente quando sai, já pensa logo em voltar... Hotel Vila da Santa, que bom te chamar de casa", ressaltou na legenda.