Apuração do festival de Parintins ao vivo: que horas começa e onde assistir

O vencedor do 58º Festival Folclórico de Parintins será conhecido na tarde de hoje. A apuração que definirá o campeão começa às 14h (de Manaus) e 15h (de Brasília), no Bumbódromo.

Onde assistir? A apuração poderá ser acompanhada ao vivo pelo YouTube, no canal da TV A Crítica. No estado do Amazonas, também é possível acompanhar a transmissão pela TV.

Boi Caprichoso e Boi Garantido disputam a preferência dos jurados após três noites de apresentações. O primeiro levou à arena o tema "É tempo de retomada", enquanto o segundo apostou no enredo "Boi do povo, boi do povão."