Após perder 35 kg, Gaby Amarantos exibe músculos durante treino em academia

Ela decidiu perder peso movida pela situação do irmão, Gabriel, que enfrentava problemas de saúde decorrentes da obesidade — e acabou falecendo em meados deste mês. "Gabriel sempre foi o nosso orgulho. Desde criança enfrentou muitos desafios: conviveu com a obesidade e, ainda muito jovem, teve sua saúde comprometida pela diabetes — essa doença silenciosa que atinge parte da nossa família e que, por causa dele, me motivou a buscar uma vida mais saudável", contou ela na ocasião, por meio das redes sociais.

Imagem: Reprodução/Instagram