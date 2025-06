Andressa Urach anuncia volta ao conteúdo adulto: 'Prazer e vontade'

Andressa Urach, 37, anunciou que está de volta à produção de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Agora, porém, a modelo só gravará cenas de sexo com homens por quem se sinta atraída de fato. "Aviso importante para quem me acompanha. Voltei a gravar, mas agora é diferente: só vou gravar com homens que eu tenho interesse real. Nada mais por obrigação, nem por cena. Agora é por prazer, vontade e conexão", comunicou ela, por meio dos stories de seu Instagram.

A participação de seu filho, Arthur Urach, 20, nos bastidores também passará a ser mínima. "O Arthur não grava mais os homens, apenas as mulheres — e mesmo assim, só em casos muito raros. Meu foco agora é o conteúdo masculino. Selecionado. Autêntico. Do meu jeito."