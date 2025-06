'Sou hétero meio aviadado': ex-BBB nega que seja gay e afirma ser 'macho'

Adrilles Jorge ganhou projeção nacional ao participar do BBB 15 (Globo). Na época, ele já negava ser homossexual, e justificou seus trejeitos afeminados a "sequelas por ter sido criado por avó e muitas tias". Ele alegou que ter sido criado por mulheres o deixou "meio esquesito, efeminado".

No BBB 15, Adrilles ficou no quarto lugar. Fora do reality, ele chegou a trabalhar em programas da Jovem Pan e ficou mais conhecido por seus posicionamentos alinhados à extrema-direita. Atualmente, o ex-bbb é vereador pela cidade de São Paulo.