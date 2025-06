Serginho Groisman se emociona ao ganhar homenagem do filho de 10 anos

O pequeno entrou no palco ao lado de Fabio Jr, amigo do apresentador desde os anos 90. O músico começou o programa com a faixa "20 e poucos anos". O tema do programa foi "Playlist do Serginho", com apresentações de musicais que fazem parte da trilha sonora pessoal do apresentador.

Paula Toller, Paulo Miklos, Supla, Agnes Nunes e mais artistas também participaram da festa. O programa contou com uma superbanda composta por Andreas Kisser, do Sepultura, Liminha, ex-baixista d'Os Mutantes, Junior e João Fera, que toca com Os Paralamas do Sucesso. Tudo foi produzido pela equipe do Altas Horas como uma surpresa, sem que Serginho soubesse antecipadamente do conteúdo e das participações.