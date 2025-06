Sem convite, Charlize Theron comenta casamento de Jeff Bezos: 'Uma merda'

Charlize Theron não comentou apenas o casamento de Bezos em seu discurso. Ela também direcionou críticas ao governo dos Estados Unidos sob a liderança de Donald Trump. Ela agradeceu às pessoas que reservaram "um tempo para fazer parte disso, especialmente quando o mundo parece estar em chamas, porque está. Aqui em Los Angeles, nos EUA, e em todo o mundo, estamos retrocedendo rapidamente, pessoal", disse ela em meio a aplausos.

Nascida na África do Sul, Charlize Theron chegou a ser deportada dos Estados Unidos aos 19 anos. A medida teria sido provocada por ela ultrapassar o prazo do visto de trabalho, segundo o site Just Jared. Ela, que conquistou um Oscar de melhor atriz em 2004 pelo filme "Monster - Desejo Assassino" se tornou cidadã dos EUA em 2007.

Casamento Jeff Bezos

Jeff Bezos e Lauren Sanchez Imagem: Reprodução/Instagram

As festividades pelo casamento de Bezos começaram na última quinta-feira, com um jantar na igreja Madonna dell'Orto. A prefeitura chegou a proibir a entrada de pedestres e o tráfego aquático na área para oferecer segurança e isolamento aos visitantes. A cerimônia aconteceu no dia seguinte, na ilha de San Giorgio Maggiore, e a festa principal, no sábado, no Arsenale.

O evento gerou protestos sobre o impacto na cidade. Ativistas acusaram Jeff Bezos de transformar Veneza em um parque de diversões para os bilionários. Na quinta-feira, um ativista subiu em um dos postes na Praça de São Marcos com uma faixa. Ela dizia: "o 1% arruína o mundo". Com as polêmicas, Jeff anunciou uma doação milionária. Ele doou 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões) para uma associação de proteção do lago de Veneza.