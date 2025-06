Ator do novo 'Superman' rejeita comparações: 'É um herói que nos une'

David Corenswet, 33, protagonista do novo "Superman" desembarcou no Rio de Janeiro nesta semana para promover o aguardado "Superman: Legacy", longa da DC Studios e Warner Bros que estreia nos cinemas brasileiros no próximo dia 10 de julho. Ele veio acompanhado da colega de elenco Rachel Brosnahan, que interpreta Lois Lane, e do diretor do filme, James Gunn.

O que eles disseram

Durante a passagem pela cidade, David falou sobre a responsabilidade de assumir o manto de um dos personagens mais icônicos da cultura pop, vivido por diversos atores desde a década de 1940. "Acho que o Superman não é um personagem para ser comparado. É um herói que nos une e que celebra todas as grandes facetas do personagem que foram exploradas ao longo do século", disse a Splash no tapete vermelho do evento de lançamento para convidados.

Para o ator, cada versão do Superman traz características diferentes, e essa quer conquistar uma nova geração de fãs. "Esperamos oferecer uma nova versão empolgante para os dias de hoje e, com sorte, para uma nova geração de fãs do Superman. Esperamos ser a versão do Superman que será a primeira para muitas pessoas. Se elas ainda não são fãs, que essa seja a porta de entrada".