Nany People compra carro zero para celebrar 60 anos: 'Ajudei muita gente'

Atriz afirma que sempre gostou de ajudar os outros. "Eu sempre ajudei muita gente, sobrinhos, afilhados, amigos, e continuo ajudando. Mas dei uma diminuída depois da pandemia. Minha casa, às vezes, parecia um albergue de tanta gente que eu deixava se hospedar aqui sem pagar nada. Cuidava das pessoas e pegava os problemas delas para mim. Minha mãe já falava: 'Está na hora de acumular coisas. Já ajudou muita gente'."

Estou me dando um carro zero de aniversário. Sempre comprei seminovo. Mas não é só por status. É também meu meio de trabalho, porque eu pego estrada para fazer peça, carrego cenário, banner, os livros, tudo. Me mimei.

Nany celebra chegar os 60 sendo uma mulher trans. "Reconheço o privilégio da minha criação, muitas não tiveram essa oportunidade. E eu me orgulho por ter me tornado esta mulher, que há quem veja como inspiração, transgressão, que está com o sarrafo lá em cima, cheia de projetos, firme no propósito do seu ofício e que conquistou a reputação pelo teatro. Eu me agarro nisso. A gente não pode parar."

Eu nasci cancelada, fadada a não dar certo. Se fosse seguir a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil, que é de 35 anos, não era nem para eu estar aqui falando com você.

Ela lembrou a internação da mãe, com câncer. "Minha mãe dizia que uma das preocupações dela é que eu não teria filhos, então a minha velhice seria triste. Isso foi dito 20 anos atrás. Quando ela ficou internada, com câncer, fiquei lá com ela 15 dias no hospital. Me lembro que minha mãe dividiu o quarto com uma mulher que teve 11 filhos. Nenhum deles foi lá visitar. O que minha mãe concluiu é que teve sorte com os dela. E teve mesmo."