'Mentirosos' terá 2ª temporada? Saiba possibilidades de a série continuar

O que a 2ª temporada poderia oferecer?

Além do livro "Mentirosos", que inspirou a primeira temporada, a autora também lançou a sequência "Família de Mentirosos". A história se concentra nos membros mais velhos da família Sinclair, focando Carrie Sinclair ainda adolescente e um traumático verão em que ocorreu uma morte.

Para as produtoras, seria uma honra continuar dando vida para essa história. "Emily escreveu três livros e nós amamos esse mundo. Amamos nosso elenco. Adoraríamos a oportunidade que existe para mais histórias, então estamos esperançosos de que poderemos voltar e fazer mais. Mas também, se for uma série limitada, acho que é uma história linda", afirmou MacKenzie também à Variety.

O terceiro livro será lançado apenas no dia 4 de novembro deste ano. Intitulado "We Fell Apart: A We Were Liars Novel", ainda sem título em português, a história não é uma sequência direta dos fatos apresentados anteriormente, mas seguirá um novo grupo de personagens do mesmo universo.