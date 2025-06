Igor 3K comenta fala de Monark sobre nazismo: 'Reputação foi pro chão'

Igor também afirmou que até hoje sofre com a fala proferida por Monark, embora ele seja contra a criação de um partido nazista. "Foi uma reação exagerada porque até hoje ainda falo sobre isso. O que preciso fazer para provar que não sou nazista? É complicado ficar se defendendo, dizendo para os outros que não sou nazista. Não concordo com o que ele fala, não endosso as falas dele".

Igor 3K diz que Monark é burro: "Enxerga o mundo de um jeito particular"

No Alt Tabet, 3K disse acreditar que, sim, Monark "é burro". "Ele enxerga o mundo de um jeito muito particular. Acredito que ele deve falar o que pensa de uma maneira mais explicada, falar o que de fato está na cabeça dele, em vez de 'soltar' uma ideia e deixar todo mundo se digladiar por causa disso. Ele tem um jeito peculiar de enxergar as coisas e isso cria um alvo maior nele, que acreditava que não tinha como ser cancelado e foi".

Igor 3K diz que não queria entrevistar Pablo Marçal

Igor afirmou que nunca quis ter Pablo Marçal no seu podcast por duvidar do caráter do empresário. "Não é muito comum entrevistar alguém que não quero, minha vontade ali prevalece. Tem uns caras que eu não queria fazer muito, mas o que eu realmente não queria fazer é o Pablo Marçal. Ele [só] foi lá porque era o terceiro na corrida para prefeito de São Paulo. Eu já tinha visto paradas dele na internet e não queria porque acho ele meio desonesto. Minha impressão sobre ele após o programa é de que ele é mau caráter ou maluco".

