Heloisa Périssé vive 1ª vilã em 'Êta Mundo Melhor': 'Maltrata até criança'

Está sendo um trabalho incrível. A preparação foi bastante peculiar, porque é realmente a minha primeira vilã. Ela não é apenas uma vilã, é uma vilã que maltrata crianças. Para mim, isso ganhou um peso. E, ao mesmo tempo, precisei buscar leveza, porque ela não podia ser apenas uma vilã má, né?

Heloisa mergulhou na construção da personagem e chegou, junto à equipe de preparação, a uma leitura inesperada: Zulma seria, em sua essência, uma criança ferida. "O caminho que chegamos na preparação, para mim, fez todo diferencial. Chegamos à conclusão de que a própria Zulma é uma criança ainda, foi uma criança sofrida e que, em função disso, se torna um adulto egoísta, que lida com as crianças, em algum momento, até de igual para igual."

Zulma não tem vergonha de pensar apenas em si mesma e negar pedidos das crianças do orfanato, por exemplo. "Ela tem essa paleta infantil...'Dona Zulma, me dá um pedaço de torta?' 'Não posso, só tenho um, vai ser para mim'... Ao mesmo tempo que ela é má, ela é engraçada, mas é séria, ela tem que ter verdade."

Heloisa divide cenas com Evelyn Castro, que interpreta sua ajudante. "Meu braço vai ser ninguém mais, ninguém menos que Evelyn Castro, um ser humano de luz, que atura Zulma e, graças a Deus, eu tenho ela para dividir as crianças, que também são incríveis, são parceiras e atentas. Não tem nada melhor do que você ter uma criança ao seu lado para lembrar seu texto, porque o HD dela é virgem".

Heloisa Périssé ao lado do elenco mirim de 'Êta Mundo Melhor!' em estande do TikTok na Bienal do Livro 2025 Imagem: Arquivo pessoal

O convite para o papel veio em um momento especial da carreira da atriz. "Convite de Amora [Mautner, diretora] e Walcyr [Carrasco, autor] veio num momento onde me sinto pronta para fazer uma vilã e entregar tudo. Que eu possa colaborar com toda a novela, com todos os meus colegas de elenco, com Eriberto, com quem eu contraceno muito... Zulma vai fazer coisas que você vai dizer: 'Gente, não acredito, a pessoa é muito sem noção'".