'Uma dificuldade': Galãs treinaram para usar carros antigos em nova novela

Para além da parte técnica, ele destaca como a experiência contribuiu para compor seu personagem. "Isso ajuda com o personagem. Você dirigir um carro de época já te dá uma sensação de que você faz uma volta no passado. Foi muito legal essa história de pegar um carro de época e dirigir. Eu falei: 'Olha, que legal, esse carro tem não sei quantos anos'".

Rainer Cadete, Luis Miranda nos bastidores de 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ele explica as diferenças de gravar com um carro antigo em relação aos mais modernos. "O carro de época tem uma outra mecânica. Ele é mais duro. Essa caminhonetezinha é toda meio de ferro e madeira, é diferente. A marcha é mais dura, não tem direção hidráulica."

Segundo ele, os cuidados com o freio e a atenção ao interpretar enquanto dirige fazem parte do desafio. "Você tem que saber que tem que frear com antecedência, tem que ficar ligado que você está interpretando e dirigindo. Às vezes você está carregando a torre [de câmera] dentro do próprio carro numa cena de perseguição. Lá nos Estados Unidos, os artistas são bem treinados. Aqui, precisamos treinar mais, precisa ser habilidoso".