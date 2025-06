Gabriela diz que seu sucesso é mérito, não por ser filha de Regina Duarte

Ela também apontou machismo nessa comparação exacerbada que fizeram entre ela e a mãe, algo que não acontece entre homens. "As mulheres são um milhão de vezes mais comparadas entre si do que os homens, são mais cobradas no sentido de tudo, de quem envelheceu bem, quem é melhor, mesmo sendo mãe e filha, no meu caso".

Eu sinto que fui muito mais comparada com minha mãe, que é uma mulher com um trajetória maravilhosa, enorme, do que homens na mesma posição. Isso tem a ver com o que somos acostumados a aceitar. Não vejo essas comparações acontecendo entre homens.

Gabriela Duarte construiu uma carreira sólida na TV e no teatro. Ela estreou na Globo em "Top Model" (1989) e, entre outros, participou de sucessos como "Por Amor" (1997), "Chiquinha Gonzaga" (1999), "América" (2005), "Sete Pecados" (2007), "Passione" (2010) e "Orgulho e Paixão" (2018).