Fãs resgatam entrevista de Marília Mendonça sobre dona Ruth criar Léo

Marília ainda afirmou que sua mãe era a responsável de cuidar de seu filho durante a noite, para que ela pudesse dormir. "Essa questão de acordar à noite é uma coisa complicada para mim. A minha mãe fica com ele à noite sempre, porque tenho medo de dormir. Eu nunca tentei, mas tenho medo de dormir e não escutar ele chorando, entendeu?".

Por conta disso, desde que nasceu, Léo dormia no quarto de dona Ruth. "Ele dorme no quarto da minha mãe e aí, quando dá cinco horas da manhã, ela bate na porta do meu quarto e me entrega ele, aí começa o meu tour", contou Marília na entrevista.

A cantora também acrescentou que ela não chegou a dar peito para Léo. "Ele mama de três em três horas e, às vezes, até de duas em duas horas. Ele não mama no peito, né? Eu contei para a galera no Instagram também recentemente. Não pegou o peito, mas ama a formulazinha dele lá, ama o leitinho dele, mama muito. Muito, muito, muito".

Nos comentários de uma publicação que resgatou o vídeo, os fãs se dividiram ao opinar sobre quem deveria ficar com a guarda de Léo. "Resumindo: a mãe já cuidava da criança desde que a Marília estava entre nós", afirmou uma. "O menino merece ser criado pelo pai, ter irmãos, ele merece família, ninguém pode tirar isso dele, nem mesmo a avó", opinou outra.

Briga judicial pela guarda

No dia 11 de junho, Murilo Huff abriu na Justiça um processo pedindo a guarda total do filho. Hoje, a guarda é compartilhada com Ruth Moreira, a mãe de Marília Mendonça. Léo Huff mora com a avó em Goiânia (GO), desde a morte da cantora — em novembro de 2021. O cantor visita o menino com frequência, não permitindo, por exemplo, que sua agenda de shows tenha mais de dez eventos seguidos para não ficar longe do garoto.