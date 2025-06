Empresária e influencer: quem é a esposa 'submissa' de Eduardo Costa

Mariana Polastreli, 37, revelou que é uma "esposa submissa" a Eduardo Costa, 46, e até mudou sua forma de se vestir para "agradar" o marido.

Saiba quem é Polastreli

Empresária e influenciadora. Natural do Espírito Santo, Mariana é dona de uma loja de roupas online, e também é uma produtora de conteúdo digital, com mais de 712 mil seguidores no Instagram, plataforma em que posta sua rotina fitness e de beleza.

Mãe de três filhos. Antes de conhecer Costa, ela foi casada com o empresário Eduardo Polastreli, com quem teve os filhos Luiz Henrique, Pedro e Theo.