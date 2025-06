Empresária de Anitta e mais: quem é irmã afetiva de Preta Gil que posou nua

Marina Morena, 41, chamou a atenção dos seguidores ao posar completamente nua durante viagem à Ibiza, na Espanha. Empresária de sucesso, ela está constantemente rodeada de famosos, a começar pela irmã do coração, Preta Gil. 50.

Conheça Marina

Marina nasceu em uma família de classe média baixa em Salvador, na Bahia. Seus pais são Keka Almeida, conhecida como Keka de Oxóssi, e o fotógrafo Beg Figueiredo.

Pelo convívio, também se tornou uma espécie de filha afetiva de Gilberto e Flora Gil. A história de sua família biológica com a do cantor se fortaleceu no terreiro do Gantois, na capital baiana. O espaço é frequentado por Keka e Flora, ex de Gilberto e mãe de Preta.