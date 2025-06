Débora Nascimento fala sobre sexualidade e surpreende fãs: 'Estou passada'

"Diana Ross não tem como. Ainda mais nesse mês, gente. Celebrando o orgulho, quem a gente é, eu, mãe, artista, mulher bi. É isso, gente." (Débora Nascimento) #BatalhadoLipSync #Domingão pic.twitter.com/zbaCf6lyps -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 29, 2025

Nas redes sociais, inúmeros fãs da atriz demonstraram surpresa com a declaração sobre sua sexualidade. "A Débora Nascimento falando que é uma mulher bi, estou passada, se ela já tinha falado sobre, eu perdi a informação", afirmou uma usuária do X. "A Débora Nascimento já tinha falado que era bi antes? Se não, gostaria de também fazer minha saída do armário cantando 'I Coming out'", brincou uma outra.

Esta não foi a primeira vez que Débora Nascimento se declarou uma mulher bissexual. Em 2019, a atriz foi vista aos beijos com outra mulher em um festival, além de ter declarado para Maya Massafera que nunca descartou se relacionar com alguém do mesmo sexo. "Por que não? Não sei, acho que isso depende muito da pessoa. Eu me apaixono pela pessoa e calhou de todas as pessoas que já me apaixonei serem homens, mas a vida está aí para isso".