Em caminhada, Cissa Guimarães usa camiseta com rosto do filho morto em 2010

Cissa Guimarães, 68, foi clicada durante caminhada no Rio de Janeiro usando uma camiseta estampada com o rosto de seu filho morto em 2010, Rafael Mascarenhas.

O que aconteceu

A apresentadora fazia exercício sozinha na orla do Leblon quando foi clicada na tarde de hoje com a camiseta usada anteriormente em homenagens e protestos por justiça. O rapaz tinha 18 anos quando foi atropelado enquanto andava de skate em um túnel da zona sul do Rio de Janeiro.

Cissa falou recentemente sobre a perda do filho, no seu programa, Sem Censura (TV Brasil). "É a pior dor do mundo, é a coisa mais difícil. Tem dias que estou um pano de chão velho. Não é uma coisa que 'aprendi e está tudo tranquilo'. Não! Não superei. Nada. Aliás, essa palavra, superação, me dá um pouquinho de irritação", disse no programa de comemoração de seu aniversário.