Bruna Marquezine se esforça, mas não consegue pegar buquê de Gi Lancellotti

O ex-namorado de Marquezine, João Guilherme, também estava presente na festa. Outras celebridades como Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Xamã, Sophie Charlotte, Sasha, João Lucas, Maisa e Ronaldo Fenômeno também marcaram presença.

Essa foi a segunda celebração do casamento de Lancellotti e David. A festa aconteceu na Vinícola Lancellotti, da família da atriz, em São João da Boa Vista (SP). A primeira cerimônia aconteceu no final de semana passado, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.