Transmissão de show com coro contra Israel vira crise diplomática para BBC

Em resposta, a embaixada israelense do Reino Unido criticou a "glorificação da violência" na apresentação. "Cantos como 'morte ao exército israelense' e 'do rio ao mar' são slogans que defendem o desmanche do estado de Israel e pedem implicitamente a eliminação da autodeterminação judaica. Quando essas mensagens são recebidas com aplausos por milhares de espectadores, isso levanta questões sérias em relação à normalização da linguagem extremista e à glorificação da violência", diz o comunicado.

O governo do Reino Unido pediu "explicações urgentes" à BBC sobre a exibição do show. "O secretário de cultura falou com o diretor da BBC para pedir uma explicação urgente sobre as diligências que foram feitas antes da apresentação de Bob Vylan, e acolhe com satisfação a decisão de não a retransmitir na plataforma BBC iPlayer".

Em comunicado, o Glastonbury reprovou os comentários da dupla e disse que os coros "ultrapassaram os limites". "Como festival, somos contra todas as formas de guerra e terrorismo. Sempre acreditamos e ativamente defendemos a esperança, paz, união e amor. Com quase 4 mil apresentações na edição de 2025, inevitavelmente teremos artistas em nossos palcos que não compartilham das nossas visões. A presença de um artista nunca deveria ser vista como um apoio tácito às suas opiniões e crenças."

No entanto, estamos horrorizados com as declarações feitas por Bob Vylan ontem, no palco de West Holts. Seus coros ultrapassaram completamente os limites, e lembramos urgentemente a todos os envolvidos na produção do festival de que não há espaço no Glastonbury para antissemitismo, discurso de ódio ou incitação à violência.

A polícia local afirmou que está avaliando imagens do show para apurar se houve algum crime. "Evidência em vídeo será avaliada por policiais para determinar se podem ter sido cometidos delitos que exigiriam uma investigação criminal".

A BBC afirmou que não disponibilizará o show para streaming após a transmissão ao vivo. "Alguns comentários feitos durante o show foram profundamente ofensivos. Durante a transmissão do show, um aviso sobre a linguagem forte e discriminatória surgiu na tela. Não temos planos de tornar essa apresentação disponível no streaming".