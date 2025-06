Beyoncé se assusta após carro suspenso inclinar em show: 'Pare, pare'

Beyoncé, 43, se assustou e interrompeu sua performance depois que o carro suspenso em que estava se inclinar. O show acontecia ontem em Houston, nos Estados Unidos e faz parte da turnê 'Cowboy Carter and Rodeo Chitlin Circuit'.

O que aconteceu

Beyoncé cantava quando equipamento se inclinou no ar. A cantora apresentava o sucesso 16 Carriages em um show no Estádio NRG, na capital do Texas, na noite de ontem. Na apresentação, ela atravessa a arena içada no veículo

Fãs registraram o momento. Nos vídeos postados no TikTok, é possível ver a falha técnica de vários ângulos. Apesar de estar presa com cabos e manter a calma, Beyoncé precisou interromper a apresentação.