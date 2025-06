Beija-Flor e vestido 'da vida': como foi o 2º casamento de Gi Lancelotti

Giovanna Lancellotti e Gabriel David fizeram mais uma celebração de casamento ontem, desta vez em São Paulo. A primeira cerimônia foi no final de semana passado, no Cristo Redentor, no Rio.

O que aconteceu

Segunda celebração. Na sexta, o casal fez uma festa de boas-vindas na Vinícola Lancellotti, que pertence a atriz e a mãe dela, Giuliana. O casamento foi ontem, no mesmo lugar, que fica em São João da Boa Vista (SP).

Vivienne Westwood para a recepção. Tanto o vestido do Rio de Janeiro quanto o da recepção em São Paulo são da britânica Vivienne Westwood. Para das boas-vindas ao convidados, ela escolheu um modelo curto em cetim de seda.