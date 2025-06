Anitta exibe novo visual e posa com vestido transparente no espelho

Anitta, 31, mostrou o look em uma foto postada nos stories do Instagram. Ontem, a cantora reapareceu nas redes sociais depois de se recuperar de um infecção bacteriana.

O que aconteceu

Look mostrava calcinha. Na foto, a cantora está com um vestido longo com tecido transparente e estampado, que mostra a lingerie. Ontem, Anitta pareceu ao lado da modelo britânica Naomi Campbell e de Sofía Vergara.

Novos procedimentos estéticos. Os seguidores notaram que Anitta está diferente, e dividiram opinião. "Parece outra pessoa", escreveu um usuário no X (antigo Twitter). "Meu Deus, substituiriam a atriz que faz a Anitta", ironizou outra. Alguns compararam a aparência da artista com à da ex-BBB Juliette.