'Vivo e sorrindo': Yudi Tamashiro se emociona ao falar da cirurgia do filho

O apresentador Yudi Tamashiro, 32, atualizou o estado de saúde do filho, David Yudi, após o bebê, de apenas 40 dias, passar por um cirurgia, hoje.

O que aconteceu

Mais cedo, o cantor e palestrante revelou, em suas redes sociais, que Davi teria que passar por uma cirurgia. A criança deu entrada no hospital na noite de ontem com dor e chorando muito, afirmou ele, que também relatou um inchaço na região da virilha da criança. Ao ser examinado, foi constatado que se tratava de uma hérnia inguinal encarcerada.

Yudi explicou que essa é uma condição comum em recém-nascidos. Ela acontece quando uma parte do intestino desliza para dentro do canal inguinal por conta de um canal que não se fechou completamente desde o nascimento. "No caso dele, o intestino ficou preso, o que causava dor e risco de complicações graves, como a falta de circulação e até necrose do intestino", explicou.