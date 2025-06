Esposa de Eduardo Costa diz ser 'submissa' e deixa de usar 'roupa sexy'

Essa mudança deve-se ao fato de Polastreli se considerar uma mulher "submissa" a Eduardo. No ano passado, ao se declarar ao cantor, ela disse que "honra, respeita, admira e é submissa" ao sertanejo "dede o primeiro dia que nos conhecemos".

Polastreli afirma que "renasceu" desde que passou a se relacionar com Costa. "Você me ensinou muito. Eu renasci ou me reencontrei. Não sei explicar", declarou na ocasião. Os dois oficializaram a união em abril de 2023.

Apesar da "submissão" declarada, Mariana também admitiu ter "medo" do marido. Ao explicar o porquê de ter deletado a postagem em que aparecia sensual e a mudança em sua forma de se vestir, ela disse: "medo do meu marido? Não, eu tenho pânico. Tô com um pouquinho de trauma, medo... Meu marido não pode brigar mais, não, gente... Agora vou ter que tampar [o corpo], olha só. Agora estou decente".

Seguidores criticaram o fato de Polastreli precisar mudar sua forma de se vestir para "agradar" o sertanejo. Eduardo Costa não reagiu às críticas, nem às falas da esposa. O artista, aliás, já tem histórico polêmico, quando foi processo por Fernanda Lima após atacar a apresentadora por sua postura feminista.