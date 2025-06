Renovação de votos de Ana Maria Braga tem decoração e comidas juninas

Ana Maria entrou na capela de braços dados com o filho, Pedro Maffei, 41, e o neto, Bento, 13. Ela destacou que a festa, além de celebrar sua relação com Fábio, é também uma celebração da vida. "Para dar graças a Deus por ter condições de fazê-la. É melhor poder gastar dinheiro com festa do que com remédio", afirmou.

Ana Maria Braga mostrou detalhes da festa com decoração junina Imagem: Reprodução

Ana Maria usou um vestido da grife Lethicia Bronstein, a mesma que usou na primeira celebração do casamento. A saia, feita em patchwork, é feita com rendas, fios, fitas, pérolas, crochês e botões de madeira que remetem aos vitrais da capela e representam a espiritualidade da apresentadora. A estilista ainda criou um xale em renda francesa e cashmere, entrelaçado por fios de lurex, segundo informações da Quem. No cabelo, Ana também usou uma flor de patchwork.

O look rendeu elogios de famosas e fãs. "Parabéns, está linda demais!", escreveu a jornalista Renata Ceribelli. "Que vestido lindo", elogiou a comentarista esportiva Ana Thais Matos.

Ana Maria e Fabio Arruda se casaram em abril

Ana Maria e Fábio se casaram na mansão da apresentadora nos Jardins, área nobre da capital paulista. A cerimônia foi restrita a 50 convidados e contou com celebridades como Luciano Huck e Angélica, Sabrina Sato e Nicolas Prattes, Eliana e Adriano Ricco.