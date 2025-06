Quem foi Kylie Page, atriz pornô encontrada morta nos EUA?

A atriz pornô Kylie Page morreu aos 28 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Quem foi Kylie Page?

Ela começou a carreira no pornô aos 18 anos, em 2016, e trabalhou com uma série de produtoras. Kylie fez mais de 200 vídeos pornográficos com estúdios famosos, como Brazzers, Naughty America e Vixen.

A atriz tinha mais de 313 milhões de visualizações e 250 mil inscritos em seu perfil oficial no PornHub. Entre seus vídeos mais vistos, estão cenas com atrizes famosas do segmento, como Lana Rhoades e Layla London.