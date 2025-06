Pamela Anderson elege os 10 melhores filmes do século 21; um é brasileiro

Cena de 'O Fabuloso Destino de Amelie Poulain' (2001) Imagem: Divulgação

2. 'Namorados para Sempre' (2010)

No longa de Derek Cianfrance, Dean e Cindy vivem um relacionamento intenso e apaixonado, mas os anos trazem frustrações e cobranças. Em uma noite decisiva, eles se hospedam em um motel para tentar salvar o casamento.

Entre flashbacks do início do namoro e o presente doloroso, o filme expõe com brutal honestidade a deterioração do amor. Michelle Williams foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, mas não venceu. Não está disponível no streaming.

Cena do filme 'Namorados para Sempre' Imagem: Divulgação

3. 'A Vida Invisível' (2019)

Do diretor brasileiro Karim Aïnouz, o filme gira em torno de Eurídice e Guida, irmãs inseparáveis do Rio de Janeiro dos anos 1950. Quando Guida foge com um marinheiro e engravida, o pai mente que a irmã a rejeitou.