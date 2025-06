Mateus Verdelho detona podcast de Fe Paes Leme ao defender Shantal; entenda

Na sequência, Fernanda Paes Leme ainda concordou com o convidado, ao resgatar uma fala de Shantal. "Você parou para pensar, quando você começou a falar, você disse 'eu não sei fazer outra coisa'. Você comunica. Você é influenciadora, mas amanhã você pode estar apresentando, ter um podcast...".

Shantal chegou a ser brevemente cortada. Enquanto debatiam o assunto, a influenciadora abriu a boca e demonstrou que gostaria de falar algo, mas acabou desistindo ao perceber que Pedro e Fernanda estavam envolvidos em algum diálogo. Ela ainda chegou a ser interrompida em alguns momentos para que a apresentadora pudesse acrescentar alguma ideia em sua fala.

A influenciadora defendeu que as pessoas usassem o espaço das redes sociais para desabafar, na falta de algum apoio profissional, algo que Tourino se mostrou contrário. "Entendo que as pessoas não têm condição de tratar a saúde mental, nem todo mundo tem condição para psicólogo, mas não acho que a internet seja o melhor lugar para tratar sua saúde mental, pelo contrário. Você pode ter alguns casos em que a internet pode dar alguma orientação, mas em geral, é perigoso", afirmou o comunicólogo, fazendo com que Shantal concordasse com ele.

Perto do final do episódio, Shantal ainda trouxe aprendizados que obteve cursando filosofia na faculdade. Após a afirmação de que a internet é mais tóxica que a vida real, a influenciadora defendeu que, desde a Roma antiga, os filósofos eram perseguidos por seus pensamentos, sendo condenado à morte muitas vezes, algo que, na visão dela, foi muito mais tóxico que a internet.

Essa dinâmica existe desde essa época, só foi mudando a dinâmica, mas sempre foi tóxico. Foi tóxico em um nível que, hoje estamos falando assim: 'a internet é pior', mas se você vai estudar direitinho, historicamente, Sócrates foi proibido de dar aula para escravos e ele foi condenado também por isso. Porque você só podia dar aula para pessoas de alta nobreza. Isso é muito mais tóxico do que a coisa da internet hoje. Shantal

Imediatamente, Fernanda Paes Leme e Pedro Tourinho discordaram, afirmando que não era possível fazer um comparativo como esse. "Mas não dá para fazer esse parâmetro, amiga", argumentou a apresentadora, citando as crianças e adolescentes que são influenciados pela internet.