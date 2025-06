Marina Morena, irmã de Preta Gil, posa totalmente nua ao se bronzear; veja

Marina Morena não é filha biológica de Gilberto Gil, mas é conhecida como a "filha do coração" do cantor. Os pais dela sã Keka Almeida, conhecida como Keka de Oxóssi, com o fotógrafo Beg Figueiredo.

Ela sempre foi muito próxima dos filhos de Gil, e Preta a chama de irmã. Marina é uma empresária de sucesso, responsável pelos negócios de famosos como Anitta, Regina Casé, Thaila Ayala, entre outros.