Irmão de Rodrigo Mussi pede reconciliação dos irmãos: 'Não temos culpa'

Rodrigo Mussi e Rafael Mussi, dia 26 de julho farei uma feijoada em casa para comemorar o meu aniversário. Vocês serão muito bem-vindos em nossa casa. Luca ficará feliz em conhecer e interagir com os tios. De coração aberto e sem olhar para o retrovisor, caso queiram, venham. Diogo convida irmão para comemorar aniversário e se reconciliar

Diogo Mussi negou que foi irônico com o convite. "Apesar de eu passar a maior parte do tempo ironizando e brincando, o que postei foi verdadeiro. Sinto que estou ficando velho e tenho consciência de que não temos culpa do que nos fizeram. Nos proporcionaram um lar violento e cheio de brigas, mas somos, plenamente, responsáveis pelas nossas escolhas presentes e que constroem o nosso futuro".

Em relação à mãe, ele ainda quer manter distância. "Não vamos exagerar, né?"