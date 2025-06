Ex-galã de 'Malhação' retorna à Globo com personagem LGBT+: 'Vai emocionar'

Esse foi seu último personagem fixo do ator em uma novela da Globo. Depois disso, ele fez parte do elenco de "Apocalipse" (Record, 2017-2018) e fez algumas participações em tramas como "Verão 90" (Globo, 2019), "Pantanal" (Globo, 2022) e "Poliana Moça" (SBT, 2022).

São nove anos não só que o Tobias traz de maturidade, mas o Cleiton, o ator, também. Vai ser muito importante para a novela, para mim como ator e também para o Tobias como personagem. Tenho certeza que vai emocionar muita gente. Cleiton Morais

Tobias (Cleiton Morais) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo

Na nova novela, Tobias continuará muito próximo de Lauro (Marcelo Argenta). No final da novela de 2016, o alfaiate e o médico decidiram aceitar o amor que têm um pelo outro e ficaram juntos.

Em "Êta Mundo Melhor!", A relação entre Tobias e Lauro promete carregar uma responsabilidade importante na representação LGBTQIA+ no horário das seis. "Nós somos a representatividade de anos que eram difíceis para a classe LGBTQIA+. E hoje, no século 21, tentamos representar essa classe com amor, com dignidade e, acima de tudo, com pureza. A novela exige isso da gente."

Cleiton conta que tem construído esse novo Tobias em sintonia com o colega Marcelo Argenta. "Nós, como atores, torcemos para que Tobias e Lauro tenham uma longa história. Queremos entregar um grande amor, que venha para superar expectativas e dificuldades da época para mostrar um amor verdadeiro, que ainda falta muito na teledramaturgia."