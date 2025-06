Desfile de jatos e mais de 200 famosos; como foi casamento de Jeff Bezos

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, e a jornalista Lauren Sánchez se casaram em uma celebração de três dias luxuosos em Veneza, na Itália.

Como foi o casamento

As comemorações começaram na última quinta-feira, com um jantar na igreja Madonna dell'Orto. A prefeitura chegou a proibir a entrada de pedestres e o tráfego aquático na área para oferecer segurança e isolamento aos visitantes. A cerimônia aconteceu no dia seguinte, na ilha de San Giorgio Maggiore, e a festa principal, hoje, no Arsenale.

O evento reuniu em torno de 200 celebridades entre os convidados. A lista incluiu nomes como Bill Gates, fundador da Microsoft, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Tom Brady e as socialites Kris Jenner, Kim e Chloe Kardashian. Para recebê-los, a organização reservou 90 jatos particulares, 30 táxis aquáticos e 10 iates ancorados na cidade.