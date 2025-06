Tráfico, facção, abandono infantil: 'Capitães da Areia' ainda existem na BA

Conselho Tutelar

Assim como no livro de Jorge Amado, o medo das autoridades é constante. Em contato com uma ONG local, a reportagem recebeu uma orientação ao tentar falar com crianças e adolescentes em situação de rua: "Eles não podem pensar que vocês são do Conselho Tutelar".

O Conselho Tutelar é comandado pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), que trabalha de forma inteirada com a Sempre. Júnior Magalhães, da Sempre, esclareceu que não são realizadas internações involuntárias.

São disponibilizados espaços exclusivos para crianças e adolescentes, com total de 355 vagas —entre estes locais, está a Organização de Auxílio Fraterno (OAF), que oferece apartamentos e atividades educacionais.

Senti muito medo quando me buscaram. Estava em uma biblioteca, e minhas duas irmãs na escola. Minha mãe foi embora, e nós fomos trazidas para cá. Cada uma subiu para um apartamento. Nós todas vivíamos com o meu pai, que morreu. Mas, aqui, eu me sinto protegida. Francielle*, 10, sobre chegada à Organização de Auxílio Fraterno, que recebe crianças abandonadas em Salvador