Cantora ficou 6 anos na cadeia por extorquir R$ 3 milhões: 'Me arrependi'

Patrícia conta que se deixou levar pela situação e que sempre dizia a si mesma que "seria a última vez". "Eu estava perdida na minha vida, sabe? Comecei a frequentar ambientes noturnos complicados. Consumia muita droga, perdi completamente a cabeça", relata.

A extorsão durou quatro anos, até que a vítima criou coragem para fazer a denúncia. "Acredito que, nesse período, eu e a outra pessoa conseguimos cerca de 500 mil euros (cerca de 3,25 milhões de reais). O homem estava sofrendo de estresse pós-traumático e sem recursos quando procurou a polícia", conta.

"Percebi que meu mundo tinha desabado"

Patrícia Ribeiro cumpriu seis anos de prisão em cárcere privado Imagem: Acervo pessoal

No dia 9 de dezembro de 2016, a polícia bateu à porta da casa de Patrícia com um mandado de busca e apreensão. Ela conta que ficou em choque e foi presa naquele mesmo dia.