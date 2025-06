Caco Ciocler nega mudança de carreira: 'As pessoas enlouqueceram'

Caco Ciocler negou que tenha desistido da carreira de ator após falar sobre curso de biologia no programa Encontro (TV Globo).

O que aconteceu

O ator postou um vídeo no Instagram desmentindo que desistiu da carreira. "Eu fui lá no programa da Patrícia Poeta, no Encontro, e de lá para cá... Isso tem dois dias... Eu tenho sido invadido com gente me mandando manchetes de sites de notícias, alguns que eu achei até que fossem sérios, dizendo que eu tinha desistido da minha carreira. Entre aspas assim: 'estou cansado', 'estou cansado de tentar'"

Caco reclamou das notícias falsas. "As pessoas enlouqueceram! Eu não disse isso no programa. Se você quiser pode assistir lá no Globoplay. Eu não estou cansado, eu acabei de fazer uma novela das oito. Essa semana eu estreio um espetáculo em São Paulo, maravilhoso, com a grande Nathália Timberg, chamado A mulher da van. Acabei de dirigir meu terceiro longa-metragem, está em fase de montagem, tem mais quatro longas como ator, duas séries para estrear".