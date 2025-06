Ator foi dispensado de audições para '007' após sugerir enredo sombrio

O ator foi considerado para o filme "Casino Royale", lançado em 2006. O escolhido foi Daniel Craig, que interpretou James Bond por 15 anos, até 2021.

Matthew Goode é conhecido por atuar em séries como "Downton Abbey" e "The Crown". Em "Downton Abbey", ele interpreta Henry Talbot, que acaba se casando com Lady Mary Crawley. Em "The Crown", viveu Tony Armstrong-Jones, marido da princesa Margaret. Goode também já atuou em filmes como "Jogo da Imitação" e "Watchmen".