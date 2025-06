'Frio na barriga': Antonio Fagundes se diz inseguro com novo 'Mundo da Lua'

Lucas Silva e Silva agora é adulto, piloto de aviões, casado e tem uma filha, Emília, a protagonista do seriado. A criança de 9 anos é muito criativa, inteligente e adora fazer projetos de robótica.

Assim como o pai na infância, ela começa a sonhar acordada em diversas situações do dia a dia. Ela receberá o gravador do pai e será responsável pela magia da famosa chamada: "Alô?! Alô?! Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Essa é mais uma edição do diário de bordo de Emília Silva e Silva, falando diretamente do Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer".

A atração contará com 24 episódios, com atores da versão original, como Antonio Fagundes, e nomes novos, com Marcelo Serrado e Pathy Dejesus. Exibida originalmente entre 1991 e 1992, "Mundo da Lua" foi criada por Flávio de Souza. Na nova versão, o autor do seriado fará participação no papel de Tio Dudu.