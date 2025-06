Ana Maria Braga renova votos com Fabio Arruda em missa na fazenda

Ana Maria Braga fez uma cerimônia de bênção de alianças com Fabio Arruda.

O que aconteceu

A apresentadora fez uma celebração em sua propriedade em Bofete (SP), no interior paulista. A Fazenda Primavera tem árvores frutíferas, horta, criação de gado e plantio de eucaliptos. A área de 376 hectares conta com capela própria, cinco suítes e uma grande piscina.

Ana Maria usou um vestido da grife Lethicia Bronstein, a mesma que usou na primeira celebração do casamento. A saia, feita em patchwork, é feita com rendas, fios, fitas, pérolas, crochês e botões de madeira que remetem aos vitrais da capela e representam a espiritualidade da apresentadora. A estilista ainda criou um xale confeccionado em renda francesa e cashmere, entrelaçado por fios de lurex. No capelo, Ana também usou uma flor de patchwork. As informações são da Quem.