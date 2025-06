Alessandra Maestrini posta clique raro beijando a namorada: 'Te amo'

Alessandra Maestrini, 48, compartilhou um registro raro nas redes sociais em que aparece beijando a namorada, a diretora Denise Stoklos, 74.

O que aconteceu

A atriz, conhecida por papéis como em "Toma Lá, Dá Cá", celebrou o Dia do Orgulho LGBT+, comemorado neste sábado, com um clique romântico. "Eu te amo. Feliz Dia do Orgulho", legendou a atriz.

Nos comentários, os fãs parabenizaram o casal. "Lindas! Felicidades de montão para vocês", escreveu uma seguidora. "Maravilhosas", afirmou outra. "Viva o amor! Viva vocês", destacou mais uma.