Wesley Safadão se declara para prefeito de Maceió após cachê de R$ 1,2 mi

Safadão recebeu R$ 1,2 milhão de cachê para fazer um show no evento na quarta-feira. A informação foi divulgada no Diário Oficial do município. Pabllo Vittar, que foi a atração principal do domingo, recebeu R$ 530 mil pela apresentação.

O músico e o prefeito já surgiram juntos em outras ocasiões. Em maio, JHC participou de uma transmissão ao vivo de Wesley Safadão direto do rancho de Carlinhos Maia.