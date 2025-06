Filho parabeniza Wagner Moura e surpreende com semelhança: 'Clone'

Bem Moura, filho do ator Wagner Moura, parabenizou o pai por seu aniversário de 49 anos e surpreendeu os fãs.

O que aconteceu

O filho do ator usou as redes sociais para celebrar a data. "Feliz aniversário, pai! Te amo infinito", escreveu, hoje, nos stories do Instagram.

A semelhança entre os dois chamou a atenção dos fãs do artista. Além disso, o astro de "Tropa de Elite" também foi elogiado por sua beleza.