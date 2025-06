Virginia Fonseca exibe shape musculoso na piscina: 'Sextou'

Virginia Fonseca, 26, mostrou seu corpo musculoso enquanto dançava na piscina.

O que aconteceu

Influenciadora surgiu com um biquíni azul na piscina de sua mansão em Goiânia. Ela compartilhou vários vídeos hoje nos stories do Instagram.

Ex de Zé Felipe treinou e aproveitou para renovar o bronzeado na sequência. A famosa curtiu o momento com o amigo Hebert Gomes e as filhas, Maria Alice e Maria Flor.