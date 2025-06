Sheron Menezzes encontra anfíbio em banheiro e brinca: 'Lavar a perereca'

Sheron Menezzes, 41, ficou surpresa ao se deparar com uma perereca no banheiro do quarto onde está hospedada em Parintins.

O que aconteceu

A atriz publicou um registro do fato inusitado e fez uma piada de duplo sentido sobre a presença do anfíbio no local. "Eu não sei se eu tomo banho ou lavo a perereca... Oi, filha, você vai ficar aí?", indagou ela ao bichinho, em um vídeo divulgados nos stories de seu Instagram.

Sheron está no Amazonas para acompanhar a edição deste ano do Festival Folclórico de Parintins. Considerado um dos maiores festejos culturais do Brasil, o evento teve início hoje no Bumbódromo de Parintins.